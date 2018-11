Deel dit artikel:













Rotterdammer cel in na bedreiging Bouman GGZ

Een Rotterdammer moet een jaar de cel in omdat hij medewerkers van Bouman verslavingszorg met de dood had bedreigd. De 60-jarige man is alcoholist.

De verdachte beweerde dat er van alles mis was bij Bouman. Hij had ook RTV Rijnmond gebeld en gezegd dat er onmiddellijk een cameraploeg moest komen. Anders zou hij zijn huis in brand steken en het personeel van Bouman doodschieten. De rechter: "Dankzij adequaat optreden van de medewerkers van RTV Rijnmond is erger voorkomen." De man had niet alleen mensen bedreigd, maar ook het alarmnummer 112 nodeloos vaak gebeld. Justitie wilde dat de man naar een tbs-kliniek ging, maar daar vindt de rechter de zaak niet ernstig genoeg voor. De verdachte had aangegeven fel tegen tbs te zijn, omdat hij niet 'tussen pedofielen en moordenaars wilde gaan zitten.' Naast een jaar cel krijgt de Rotterdammer ook vier maanden cel die hem eerder voorwaardelijk waren opgelegd.