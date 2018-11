Nieuwe borden moeten einde maken aan verkeerschaos rond Evenementenhal Gorinchem

Het moet in de toekomst een stuk makkelijker worden om Evenementenhal Gorinchem te bereiken. De gemeente heeft de verkeersborden vernieuwd en verbeterd. Daarnaast krijgen verkeerslichten vanaf 9 december een eigen evenementenregeling.

Het verkeer op de A15 staat geregeld vast als er een evenement in de hal wordt gehouden. De nieuwe maatregelen moeten files verminderen of zelfs helemaal voorkomen.

Concreet betekent het dat verkeerslichten bij uitzonderlijke drukte bezoekers automatisch vanaf het kruispunt Spijksesteeg - Newtonweg en Franklinweg naar de achteringang van de parkeerplaats van Evenementenhal Gorinchem zullen leiden.

Van de zomer zijn al andere maatregelen genomen om de verkeersdoorstroming te verbeteren. Toen werd het parkeerterrein anders ingericht en uitgebreid.

Bushalte

De evenementenhal krijgt ook een bushalte voor de deur. Daarvandaan rijden bussen twee keer per uur in twee richtingen.

Bussen stoppen er pas met ingang van de nieuwe dienstregeling (die gaat per 9 december in) en zullen ook stoppen in het centrum van Gorinchem, bij het station en het ziekenhuis.