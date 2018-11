Deel dit artikel:













Sparta blijft in Nederland tijdens winterstop Sparta

In tegenstelling tot de afgelopen seizoenen blijft Sparta deze winter in Nederland. De Kasteelclub verblijft van 2 tot en met 6 januari in Delden. De verwachting is dat zij een oefenwedstrijd spelen tegen een club uit de 2. Bundesliga.

Henk Fraser is duidelijk over de keuze om naar het oosten van Nederland te gaan. "Buitenlandse trainingskampen bevielen goed, maar er zitten ook nadelen aan. Je moet reizen en vaak zijn er problemen met het vinden van tegenstanders. En na de winter moeten we meteen door en dan is het weer ook redelijk fris."