Fraser: 'Spelers zijn tegenwoordig meer zeikerdjes'

Sparta heeft momenteel meerdere geblesseerde spelers in de selectie. Bart Vriends en Royston Drenthe waren al uitgeschakeld en daar kwam afgelopen week ook Bradley Martis bij. "Het blijft een gedeelde verantwoordelijkheid die je hebt met zo'n speler."

Martis scheurde tegen Jong PSV zijn voorste kruisband en is maandenlang uit de roulatie. Vervelend voor Sparta, maar helemaal voor de 20-jarige verdediger zelf. Fraser vraagt zich af of hij en de club dit hadden kunnen voorkomen. "Er zijn altijd mensen die moeten voelen wat ze zelf hadden kunnen doen. Ik als trainer, maar ook als zaakwaarnemers en ouders. Iedereen die betrokken is bij jonge spelers. Mijn angst in dit geval (blessure Martis, red.) waren de interlands met Curacao en het reizen. Het direct spelen, gezien wij misten.... Dan baal je er van, omdat je het gevoel had dat je dit met een aantal mensen had kunnen voorkomen."

Zeikerdjes

Het spelen op het randje hoort bij topsport stelt Fraser. "Wij hebben allemaal wel eens een wedstrijd gespeeld, waarbij je je kan afvragen of het verantwoord is. Helaas kan het soms vervelend uitpakken, maar ik vind de spelers tegenwoordig wel wat meer zeikerdjes. Of ze dan juist niet professioneel met hun lichaam bezig zijn? Nee. Als je je lichaam professioneel verzorgt en je rust pakt, hebben ze gelijk. Maar dat is het in dit geval niet."

Helmond Sport

Vrijdag tegen Helmond Sport zou Suently Alberto zijn vervanger kunnen zijn. Maar Fraser geeft aan dat hij ook andere opties heeft en er wordt nog altijd gezocht naar een extra centrale verdediger. "Concurrentie is heel belangrijk. Dat kan internationals dwingen tot nadenken of ze wel weg moeten, omdat ze anders misschien wel hun plekje kwijt raken."