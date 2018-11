Deel dit artikel:













Wereldhavendagen 2019: het thema is teamwork Beeld van de Wereldhavendagen 2018.

Het thema voor de komende Wereldhavendagen in Rotterdam is ‘MariTeam’. Dat heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt. Met het thema wil de organisatie aandacht vragen voor alle teamplayers die de haven rijk is.

Met het onderwerp kunnen deelnemende bedrijven, organisaties en opleidingen de schijnwerpers op hun personeel zetten, dat vaak nauw samenwerkt. "Het thema biedt ruimte om te laten zien welke beroepen er zijn in de haven," stelt de organisatie. "Net als welke ontwikkelingen er plaatsvinden en in welke verrassende combinaties bedrijven samen maritieme uitdagingen aangaan." De Wereldhavendagen vinden plaats op 6, 7 en 8 september 2019 op de kades rond de Erasmusbrug. Excursies brengen bezoekers de naar de verderop gelegen havens toe. In 2018 trok het evenement ongeveer 380 duizenjd bezoekers.