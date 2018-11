Deel dit artikel:













UPDATE: Laatste verdachte mishandeling IJmeer gezocht Verdachte_Mishandeling_IJmeer

We zijn nog op zoek naar de man op de foto. Hij is de laatste van een groep van vier die verdacht wordt van de mishandeling van een 57-jarge man aan het IJmeer in Rotterdam Zevenkamp.

Bekijk de video: