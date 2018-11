Berovers kiezen weerloos slachtoffer uit

Een kwetsbare jongen wordt tijdens het opladen van zijn OV-chipkaart misleid en bestolen door twee mannen. U begrijpt dat de politie deze twee mannen graag wil spreken. En dat moet lukken want ze staan op beeld.

Bekijk de video:

Op zaterdag 6 oktober staat een 28-jarige man zijn OV-chipkaart op te laden bij de automaat bij. Het is iets voor achten in de avond op station Slinge in Rotterdam Zuid. Er komen twee mannen bij hem staan. Zij stelen de pinpas van de 28-jarige. Niet veel later wordt er met de pas gepind aan de Slinge.

Verdachte 1 is een donkere, slanke man met een spits gezicht. Hij is 1 meter 70 a 1 meter 75 lang en hij heeft uitpuilende ogen.

Verdachte 2 is een forse, donkere, kalende man met een groen bomberjack.

De vraag is uiteraard: wie zijn het?

U kunt bellen met de politie Rotterdam via telefoonnummer 0800-6070. Of met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.