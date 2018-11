Overvaller Domino’s Dordrecht laat zich opsluiten in WC

Een filiaal van Domino’s Pizza aan het Van Oldenbarneveltplein in Dordrecht wordt overvallen. De overvaller laat zich insluiten en als de deuren gesloten zijn gaat hij bijzonder gewelddadig te werk. Van de overvaller is beeld.

Bekijk de video:

De overval is op woensdag 26 juni, na sluitingstijd. De overvaller heeft zich ingesloten op de WC en als er nog één medewerker in de zaak is, komt hij tevoorschijn. Hij slaat de medewerker bewusteloos.

Als de medewerker bijkomt, wordt hij gedwongen om de kluis te openen en de dagopbrengst mee te geven. Dan krijgt hij opnieuw klappen en schoppen. Het duurt dan ook even voordat 112 gebeld kan worden.

De verdachte is niet goed zichtbaar maar wellicht herkent u zijn manier van lopen of kleding van de man.

Tips zijn welkom.

Bel 0800-6070. Of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000