Meisje berooft pizzakoerier in Rotterdam Ommoord

Enkele weken geleden toonden we u in Bureau Rijnmond een vrouwelijke overvaller. We presenteerden dat als een nieuwtje omdat de meeste overvallers mannen zijn. Maar we hebben weer een vrouw.

Deze opvallende beroving begint met een bestelling bij Domino’s Pizza in Rotterdam Zevenkamp. Er moet een pizza naar het Von Ossietzkypad in Rotterdam Ommoord. Een bezorger stapt op zijn E-Bike en gaat op pad. Als hij over de President Rooseveltweg fietst ziet hij een meisje met twee jongens staan. Het meisje roept iets naar hem maar de bezorger fietst verder en levert de pizza af aan het Von Ossietzkypad Daar ziet hij hetzelfde meisje weer. Hij stapt op zijn fiets en rijdt langs het metrostation richting Zevenkamp, terug naar Domino's. Het meisje fietst achter hem aan. De jongens waar ze eerder mee was zijn niet meer in haar gezelschap. Ze achterhaalt de bezorger ter hoogte van de Dawesweg. Daar pakt ze hem vast en geeft hem een paar klappen. Ze wil de portemonnee van de bezorger en hij geeft die af. Dan fietst het meisje hard weg. Ze heeft zwart haar en draagt een zwarte gewatteerde jas tot op de heup. Verder draagt ze een blauwe spijkerbroek met gaten. Wie is zij? Tips zijn welkom via 0800-6070. Of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.