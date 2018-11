'Renovatie Maastunnel waarschijnlijk niet eerder klaar'

De renovatie van de Maastunnel vordert gestaag. Er wordt hard gewerkt aan de oostbuis en de controlekamer bij de Rotterdamse tunnel.

"De huidige stand is dat we hier aan de zuidzijde aan de kant van het Zuidplein een groot deel gevorderd zijn met het terugplaatsen van de tegeltjes", zegt projectbegeleider Rob Nieuwschepen van de gemeente Rotterdam over het werk in de tunnelbuis.

"We hebben al betonherstel uitgevoerd en voor het einde van het jaar proberen we ook de rijvloerwanden terug te brengen."

De westbuis werd het afgelopen jaar onder handen genomen en ging in juli open voor het verkeer. Aan de oostbuis wordt nog gewerkt.

September 2019

Volgens de planning moet de tunnel volgend jaar september weer opengaan, maar er zijn geluiden dat het werk zo voorspoedig verloopt dat de tunnel misschien wel eerder klaar is.

"Het zijn hartstikke leuke geluiden, maar die toezegging ga ik niet doen", reageert Neuwschepen op de vraag van verslaggeefster Suzanne Mulder. "We moeten straks ook nog zorgen dat de twee buizen op elkaar afgestemd worden, zoals de veiligheids- en geluidsinstallaties. Dus dat we eerder op gaan leveren ga ik niet zeggen en dat gaat denk ik ook niet gebeuren. "