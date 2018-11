Rotterdam wil rookvrije Diergaarde Blijdorp

Een olifant in Diergaarde Blijdorp

Rotterdam gaat er bij de directie van Diergaarde Blijdorp op aandringen om roken in de dierentuin te verbieden. Een minimale meerderheid van de gemeenteraad stemde in met het voorstel van Denk.

De partij vindt dat Blijdorp het voorbeeld van het Plaswijckpark moet volgen, waar roken ook verboden is, behalve in vijf speciale rookruimtes.

"Roken is ongewenst in de buurt van kinderen en juist die groep komt veel in de dierentuin", redeneert raadslid Natasha Hoesein van Denk.