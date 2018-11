Rotterdamse winkels worden getransformeerd tot woningen

In de wijken, Feyenoord, Charlois, Crooswijk en het Oude Noorden zullen de komende jaren leegstaande winkels of bedrijfspanden worden verbouwd tot woningen. Doordat er in deze wijken al veel winkels leeg staan, is de kans dat er een nieuwe succesvolle winkelier zich vestigt klein. En omdat er juist behoefte is aan woningen wordt deze transformatie als de oplossing gezien.

Katendrechtse Lagedijk

Een van de straten waar dit gebeurt is de Katendrechtse Lagedijk. Vroeger was dit een winkelstraat waar allemaal buurtwinkeltjes zaten. Een groot deel daarvan is inmiddels verdwenen, een ander deel van de panden wordt gebruikt als opslag.

Volgens Hans Noordermeer, de transformatiemanager van deze wijk, zijn er veel voordelen als van deze panden woningen worden gemaakt. Het stimuleert bijvoorbeeld de goedlopende buurtwinkelcentra.

Noordermeer: “Het is echt niet de bedoeling winkeliers weg te pesten. Als zo’n pand vrijkomt ga je met de eigenaar praten of het omvormen tot een woning niet beter is. Je kan makkelijk uitrekenen dat dat vaak aantrekkelijker is dan om weer op zoek te gaan naar een winkelier. Wat ellende met zich mee kan brengen als het niet loopt, toch niet levensvatbaar is. Dan wordt de huur niet meer betaald. Vaak is het beter om er een woning van te maken, want je dan een grotere kans dat er wel huur binnenkomt".

"mooie hoge plafonds"

Bij een aantal huizen is de straat is het al gedaan. Drie bedrijfsruimten, waar onder andere een sportschool zat zijn veranderd in 3 woningen. Verder in de straat worden drie voormalige winkels nu opgeknapt. Hier komt niet een hele nieuwe pui in. De erker waar de etalage in zat blijft bestaan.

Paul van de Hoek is nu de eigenaar hiervan en bouwt er zijn woning in. Het voordeel voor hem is dat je nergens anders meer zo’n diepe woonruimte met hoge plafonds voor een redelijke prijs kan kopen. En voor de straat is het ook een voordeel dat er nu mensen komen wonen. Van de Hoek:"Toen ik hier voor het eerst kwam was de begane grond altijd dichtgemaakt. Het was een rommel als je al door het raam van het lege winkelpand kon kijken. Dat is geen prettige omgeving om in te wonen voor de buren".

Proef van drie jaar

De komende jaren gaan er steeds meer panden aangepakt worden, maar zolang de proef loopt wordt het niet heel grootschalig.

Hans Noordermeer: “Ons doel is om 10 transformaties per jaar te doen. Misschien praat je in dit gebied wel wel over 100 tot 120 panden die in potentie geschikt zouden kunnen zijn. Het gaat langzaam, maar je hoopt dat op den duur vastgoedeigenaren steeds meer overtuigd zijn om het te gaan doen”.

De proef loopt drie jaar. Daarna zal onderzocht worden of de resultaten zo goed zijn dat het in de hele stad ingevoerd kan worden.