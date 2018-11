Spannende tijden voor Kralingse Plas. Zijn de vissen terug?

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is op de Kralingse Plas bezig met controles van de visstand. Die is de laatste jaren door allerlei redenen flink naar beneden gegaan.

In 2015 zat er nog veel vis in de plas. In de jaren daarna is de visstand omlaag gegaan, zegt Johan van Tent van het hoogheemraadschap.

Vissers wijten de teruggang aan de pogingen van de gemeente Rotterdam om de blauwalg te bestrijden. Er is waterstofperoxide gebruikt om het water van de bacterie te ontdoen. Ook een lage zuurstofgraad van het water in het najaar van 2015 zou de oorzaak kunnen zijn.

Controles

Alle ogen zijn daarom gericht op de uitkomst van de controles die op dit moment in de Kralingse Plas plaatsvinden. "We hopen dat de visstand zich nu weer hersteld met veel verschillende soorten vissen", zegt Van Tent.

"Ze zitten niet allemaal op dezelfde plek. Sommigen zitten aan de oever en andere in het open water. De technieken die we gebruiken zijn ook zo aangepast om de vissen daar te vangen waar ze echt zijn."

De resultaten van het onderzoek moeten in de tweede helft van december bekend zijn.