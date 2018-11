Projectontwikkelaar uit Barendrecht: 'Ga aangifte doen tegen architectenbureau OMA'

Projectontwikkelaar Joop Mommers uit Barendrecht zegt dat het concept van het nieuwe stadion voor Feyenoord City van hem is gestolen. "Ik ga vrijdag aangifte doen," zegt Mommers tegen RTV Rijnmond.

"In 2005 heb ik dit idee ontwikkeld en gepresenteerd aan Feyenoord," vertelt Mommers. "In die tijd waren er heel andere locaties in beeld voor een nieuw stadion, zoals de Waalhaven en zelfs de Maasvlakte, maar ik bedacht de locatie in de Maas op deze plek waar de Gamma zit."

Volgens de ontwikkelaar heeft architectenbureau OMA zijn plan overgenomen, inclusief het plan om gebruik te maken van de bestaande toegangswegen. Uit verschillende publicaties in dagbladen en in het blad van de supportersvereniging blijkt dat Mommers in 2005 inderdaad zijn stadionplan in het water presenteerde.

Wel aangifte, geen rechtszaak

Het is onduidelijk waarom Joop Mommers niet eerder aan de bel heeft getrokken. De projectontwikkelaar blijkt inmiddels financieel aan de grond te zitten. Zijn beide bedrijven zijn respectievelijk in 2014 en 2016 failliet verklaard.

Mommers hoopt alsnog op erkenning. "Laat ze maar naar de rechter stappen om me van smaad te beschuldigen. Maar dat doen ze niet, omdat ze dan moeten aantonen dat de ideeën van henzelf zijn. Zelf naar de rechter stappen? Dat zou ik wel willen, maar daar heb ik de middelen niet voor. Ik ga wel aangifte doen."

Het is onduidelijk in hoeverre het gepresenteerde plan van Mommers in details op het huidige plan van Feyenoord City lijkt. Er zijn in ieder geval aantoonbare verschillen, zo is het verplaatsen van Ahoy naar De Kuip niet in de nieuwe plannen opgenomen en bevindt het nieuwe stadion zich in het huidige plan op maaiveld en niet als een grote verdiepte constructie in de rivier en de bodem.

Feyenoord City: 'Wij kenden de plannen niet'

De woordvoerder van projectbureau Feyenoord City zegt vóór november 2017 nog nooit van het plan van Joop Mommers gehoord te hebben. "Een jaar geleden kregen wij een brief van zijn advocaat, voor die tijd hadden we die naam nog nooit gehoord. We hebben netjes terug geschreven dat wij en alle de betrokken partijen van Feyenoord City niet bekend waren met zijn plannen en hebben daarop niets meer vernomen van de heer Mommers.

De Gemeente Rotterdam bevestigt dat er contact is geweest met de heer Mommers en heeft geconstateerd dat zijn plan niet bekend was bij de partijen die het Masterplan hebben opgesteld. "De overeenkomst tussen beide plannen is dat er sprake is van een nieuw stadion aan de rivier met een gebiedsontwikkeling er omheen. Dit is zo algemeen dat het niet als uniek te bestempelen is. Sterker: wij zien vooral grote verschillen tussen beide plannen."

Bekijk hierboven het hele interview van verslaggever Dennis van Eersel met Joop Mommers.