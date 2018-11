Handballer Dani Baijens tekent bij TBV Lemgo: 'Speelminuten maken'

De Rotterdamse handballer Dani Baijens verruilt de Duitse handbalkampioen SG Flensburg per direct voor TBV Lemgo. De 20-jarige Nederlandse international heeft een contract tot en met juni 2021 ondertekend.

Baijens groeide op bij Haro in Rotterdam en belandde na een kort avontuur bij Volendam in Duitsland. Hij heeft een duidelijke reden voor zijn transfer naar TBV Lemgo. "Speelminuten maken. SG Flensburg is een club van wereldtop, dan weet je dat je weinig aan spelen toe gaat komen. TBV Lemgo geeft mij de mogelijkheid om meer te trainen en me verder te ontwikkelen", vertelt Baijens aan RTV Rijnmond.

"Ik heb het goed naar mijn zin bij Flensburg, maar uiteindelijk heb ik in overleg met de trainers toch besloten dat het wel goed is om deze stap te maken. Ik ben nog maar 20 jaar en kan me bij TBV Lemgo beter ontwikkelen. Ooit hoop ik wel weer terug te komen bij Flensburg", besluit de Rotterdamse handballer.