Bewoners: honderden automobilisten misbruiken verkeerssituatie Noordereiland

Bewoners op Noordereiland in Rotterdam zijn er helemaal klaar mee: het massale verkeer dat voor veel overlast in de wijk zorgt. In de avondspits zijn de problemen het grootst.

"Vanaf de Willemsbrug ontstaat een doelgroepenstrook naar het Noordereiland", legt de verontruste wijkbewoner Jan-Philip van Mourik uit, die vindt dat automobilisten hier misbruik van maken. "Die S123 is voor mensen die echt op het eiland moeten zijn of voor RET-bussen."

Gevaarlijk

Honderden automobilisten zouden van deze doelgroepenstrook misbruik maken, aldus Van Mourik. "Ze gebruiken die strook om sneller naar Rotterdam-Zuid te rijden. Met vervelende en gevaarlijke situaties tot gevolg."

Deze bestuurders rijden ook nog eens door rood. "In tien minuten telden we ongeveer 65 door-rood-rijders, terwijl hier mensen wonen", constateert Van Mourik. Hij hoopt dat misbruikers bewust worden van hun gedrag.

Gemeente

Bewoners hebben bij de gemeente Rotterdam voorgesteld om de doelgroepenstrook op de Willemsbrug al eerder kenbaar te maken. "Zodat mensen zich niet kunnen vergissen", legt Van Mourik uit. Ook willen de bewoners op het Noordereiland flitspalen. "Een paar maanden. Zolang de Maastunnel nog gesloten is."





Nog geen oplossing

Rotterdam laat weten bekend te zijn met de problemen op de Prins Hendrikkade op het Noordereiland.

"Door de sluiting van de Maastunnel is het drukker op de Erasmus- maar ook op de Willemsbrug. De zogenaamde doelgroepenstrook op de Willemsbrug (bedoelt voor lijnbussen) hebben we opengesteld voor verkeer dat vanaf de Willemsbrug rechts de Van der Takstraat in moet. Er zijn automobilisten die deze strook oneigenlijk gebruiken en snel links de Koninginnebrug op draaien", schrijft de gemeente in een verklaring.

Er wordt naarstig gezocht naar een oplossing, maar die is er vooralsnog niet. "Op dit moment is er nog geen pasklare oplossing voor de situatie. We zijn en blijven in contact met de wijkraad, het gebied en de bewoners om te kijken welke oplossingen voor de korte en lange termijn zijn te vinden. Daarbij luisteren we ook graag naar ideeën van bewoners."