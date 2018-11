Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Blokkendoos' bij Oude Raadhuis valt bij Oud-Beijerlanders niet in de smaak Het ontwerp voor de uitbouw Het Oude Raadhuis in Oud-Beijerland

Het Oude Raadhuis in Oud-Beijerland, misschien wel het bekendste gebouw in de Hoeksche Waard, moet verbouwd en uitgebreid worden. De plannen hiervoor werden gisterenavond gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst. Vooral de uitbouw valt op en valt niet direct in de smaak.

Het monumentale pand aan de Waterstal moet plaats gaan bieden aan de bibliotheek, de VVV en de Historische Vereniging. Daar is wel wat meer ruimte voor nodig en daarom komt er aan de achterkant een extra uitbouw. Architect Rob Bonneur van het Schiedamse bureau InVorm Architecten vond het bijzonder het ontwerp te mogen maken. “Zeker omdat het zo’n belangrijk pand midden in het centrum is, dat ook nog eens dateert uit 1622.” Bonneur heeft bewust gekozen voor een moderne uitbouw. “In de loop van tijd hebben hier verschillende uitbreidingen en aanbouwen plaatsgevonden. En dat is voor ons een reden geweest om de uitbreiding van nu te laten staan voor de tijd van nu.” Bij de inloopbijeenkomst zijn mensen nog voorzichtig met hun mening. Het ontwerp wordt niet echt mooi gevonden "een beetje een blokkendoos", maar de Oud-Beijerlanders zijn wel blij met wat meer leven in het Oude Raadhuis. Afgezien van de trouwerijen staat het pand voor een groot deel leeg en is het niet vrij toegankelijk. Op Twitter zijn de reacties absoluut niet mild.







Henriëtte Vernes, projectleider van de gemeente Oud-Beijerland, benadrukt dat het ontwerp heel zorgvuldig tot stand gekomen is. “We hebben hier met meerdere architecten en met de monumentencommissie aan gewerkt. En dat met alle respect voor het monument.” Zowel Bonneur als Vernes denken dat er altijd wel mensen zullen zijn die het niet mooi vinden. “Dat hou je altijd. Maar we zijn ons er wel van bewust dat deze plek gevoelig ligt en daar is echt rekening mee gehouden”, aldus de architect. De gemeente hoopt in maart met de verbouwing te kunnen starten. Naast de uitbouw wordt ook een dak aangepakt en krijgt het Oude Raadhuis zonnepanelen. Deze liggen wel buiten het zicht.