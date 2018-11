Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zelfportretten van transitie vrouw naar man wint belangrijke fotografieprijs in Rotterdam Zelfportretten van Marvel Harris Winnaar Marvel Harris van fotografieprijs Keep an Eye uitgereikt in Rotterdam

In theater LantarenVenster in Rotterdam zijn donderdagavond fotografieprijzen uitgereikt aan veelbelovende talenten van de Nederlandse Fotovakschool. Marvel Harris is verkozen tot winnaar met het beste fotografische werk en het meest originele werk. De jury was unaniem in haar oordeel: "zijn verhaal is echt, de beelden zijn goed en het onderwerp relevant."

Marvel Harris legt met zijn camera zijn transitie van vrouw tot man vast. "Door mijn camera leerde ik mijn gevoelswereld bespreekbaar te maken. De foto’s zijn soms confronterend om naar te kijken, maar geven ook herkenning. Ik neem je graag een stukje mee in mijn hobbelige weg naar zelfacceptatie", aldus de fotograaf over zijn zelfportretten. Met de prijs wint Harris 10duizend euro.