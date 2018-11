Elke pot pindakaas telt voor de kerstpakkettenactie van de Rotterdamse brandweervrouw

Elke pot pindakaas is welkom voor de kerstpakkettenactie voor de Voedselbank. Alle kleine beetjes helpen, zegt de Rotterdamse brandweervrouw Amanda van Kuijk vrijdagochtend op Radio Rijnmond.

Haar actie begon klein onder haar collega's op de brandweerkazerne in Rotterdam-Kralingen, maar inmiddels begint het aardig uit de klauwen te lopen en stapelen de kratten producten zich op.

"Mensen die aangewezen zijn op de Voedselbank hebben het niet breed en ik wil graag dat ze met Kerst kunnen kiezen wat er op het menu staat", vertelt de brandweervrouw over haar initiatief dat ze klein begon op sociale media en inmiddels landelijk begint uit te groeien.

Onder het pseudoniem 'fire rescue chick' voert de Rotterdamse actie op sociale media. "Ik maak het bekend via twitter en facebook en dan hoop ik dat mensen aanbellen bij één van de kazernes in de regio, en spullen en producten doneren.''

De kratten staan al bijna tot aan het plafond op bij thuisbasis van Amanda in Kralingen. "Ze kunnen alles gebruiken bij de Voedselbank, alles is welkom. Aan basisproducten zoals pasta, pastasauzen, pindakaas, jam is grote behoefte", zegt Amanda van Kuijk.

Haar oproep wordt breed gedeeld door collega's bij de brandweer en politie. "Zelfs in Purmerend, regio Haaglanden en Leiden zijn ze aan het inzamelen."

Burgemeester

De Rotterdamse brandweervrouw doet een speciaal beroep op burgemeester. Met hem wil ze graag gaan shoppen voor de Voedselbank. "Ik vind hem een geweldige burgemeester en hij zou de actie echt nog verder kunnen helpen. Dan moet hij natuurlijk wel zijn portemonnee meenemen en dan zeg ik wel wat hij in het boodschappenmandje moet stoppen."

De laatste inleverdag is 18 december. Daarna gaan de kratten naar de Voedselbank en worden de producten uitgedeeld aan de klanten.