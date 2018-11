Groenteboer sluit na dik vijftig jaar de deuren 'met brok in de keel'

"Het is als een kind dat je kwijtraakt." Voor de allerlaatste keer opent Marco Vreugdenhil vanochtend de deuren van zijn groentewinkel aan de Karel Doormanstraat. De groenteboer heeft hier 52 jaar in het centrum van de stad gezeten maar daar komt definitief een einde aan. "Dit is heel moeilijk."

Marco Vreugdenhil is de vijfde generatie van het gelijknamige familiebedrijf en hij heeft de lastige beslissing gemaakt te stoppen op deze locatie. "Met minder klanten is de winkel niet meer in stand te houden", is de conclusie van de groenteboer die alle groente en fruit eerst zelf proeft voordat het in de toonbank komt te liggen.

De terugloop van het aantal klanten heeft meerdere oorzaken. Het luxe filliaal is minder goed bereikbaar geworden voor klanten die boodschappen doen. "Deze straat is aangewezen als horecastraat en daar pas ik niet in, mijn hart ligt bij groente en fruit", zegt Vreugdenhil.

Ook de smaak en voorkeuren van de consument zijn veranderd. "Die heeft niet meer de prijs over voor kwaliteit. Het is hier duurder maar dat verschil proef je", zegt Vreugdenhil daarover.

Een banaan is niet een banaan

Vader Vreugdenhil was de eerste die bananen verkocht in Rotterdam. "Je kan zeggen dat een banaan een banaan is, maar daar zit echt verschil in", zegt zoon Marco. Hij levert nog altijd exotische en seizoensproducten. Vooral rondom feestdagen. "Alles dat hier ligt, proef ik zelf. Zo hebben we vandaag kersen, heel bijzonder voor de tijd van het jaar." Als Vreugdenhil zelf niet tevreden is over de smaak van zijn product verkoopt hij het niet.

Marco is zelf tussen de fruitkistjes geboren op de Karel Doormanlaan en opgegroeid in de winkel van zijn ouders Joop en Connie. Het afscheid roept dus gemengde gevoelens op. "Het voelt als het afscheid van je kind. Het is een afscheid van een deel van mijn bedrijf waar ik vijftig jaar heb geleefd, gewoond en gedaan", zegt Marco met een brok in zijn keel. .

Er vallen geen ontslagen bij sluiten van de groentewinkel in hartje Rotterdam. Medewerkers gaan aan de slag bij de vestiging aan de Lusthofstraat in Kralingen.