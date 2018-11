Ouders laten baby en peuter alleen thuis voor avondje bios: 'Waar is mama?'

Rotterdamse ouders hebben hun peuter en baby alleen gelaten om een avondje naar de bioscoop te kunnen. Zij dachten dat hun kinderen niet wakker zouden worden, maar dat gebeurde wel. De radeloze Emma belde naar 112 met de vraag: 'waar is mama?'

"Het is een drukke avond op de meldkamer en de meldingen komen achter elkaar binnen. Het is zo’n avond dat er geen moment rust zit tussen de aangeboden telefoontjes", schrijft de dienstdoende agent van het Operationaal Centrum Den Haag , waar het telefoontje werd ontvangen.

"Mijn telefoon gaat, het is een 112-melding. Ik begin met ”goedenavond politie…” maar voordat ik ben uitgesproken hoor ik een kinderstemmetje vragen: “waar is mama?” Meestal als kinderen 112 bellen zijn zij aan het spelen met de telefoon en aan de stem van de kleine te horen is zij vast niet ouder dan 3 of 4 jaar."

"Het meisje begint te huilen en zegt: “Ik weet niet waar mama is”. Op de achtergrond hoor ik een baby huilen. Ik vraag aan haar: ”Hoe heet jij?” Met snikkende stem zegt ze: “Emma”. Ik vraag aan Emma wie ik op de achtergrond hoor huilen. Emma zegt: “Dat is mijn broertje, maar hij is nog erg klein”.

De agent zien geen adresgegevens van het nummer waarmee wordt gebeld. "Ik vraag aan Emma of ze zeker weet dat mama niet thuis is. Voor de zekerheid vraag ik of papa thuis is. Emma begint weer te snikken en zegt: “Ik kan ze niet vinden”."

De agent vervolgt: "Ik vind het een vreemd verhaal dat kinderen van die leeftijd alleen zijn.

Wellicht is moeder even naar de buurvrouw en komt zij zo weer terug denk ik. Ik weet even niet wat ik moet doen met een huilend meisje, een huilende baby, geen adresgegevens en geen telefoonnummer."

Uiteindelijk beslist de agent dat Emma aan de lijn moet blijven. Emma zegt dat ze in Rotterdam woont, maar weet niet waar. "Ik vind het een lastige zaak worden, twee kleine kinderen alleen thuis en ik heb geen idee waar zij zich bevinden. Emma kletst alweer ronduit over haar beer die zij in haar handen heeft en de baby is ook stil."

Uiteindelijk wordt er toch een adres gevonden. "Ik vraag aan mijn collega het telefoonnummer bij de 112-centrale in Driebergen na te trekken om op die manier achter het adres te komen. Gelukkig hebben wij een hit, een straat in Rotterdam waar zij zou moeten wonen."

Emma blijkt echter met haar ouders te zijn verhuisd. "Met Emma nog aan de telefoon gaan wij op zoek naar het nieuwe adres. Emma is nog te jong om te lezen, dus een kenteken van een geparkeerde auto oplezen lukt ook niet."

Dan belt een man die zegt dat hij een klein meisje in een raamkozijn ziet staan in een donker huis en vindt dat gevaarlijk. "De man had aangebeld maar kreeg geen reactie. Direct zijn de collega’s naar dat adres gestuurd en zagen daar een klein meisje in het raamkozijn."

Dan is er het verlossende woord. “Ik zie een politieauto!”

De ouders van Emma bleken een avondje naar de bioscoop te zijn. "Emma en haar broertje slapen altijd door en worden nooit voor een bepaalde tijd wakker. De ouders konden geen oppas krijgen en hebben het er op gegokt dat het wel goed zou komen..."

De ouders moesten na het incident in gesprek met agenten op het politiebureau en daarnaast krijgen zij begeleiding van Bureau Jeugdzorg.