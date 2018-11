Stel je kind heeft koekjes gebakken, maar ze zijn mislukt. Als je dan als ouder zegt dat ze heus wel lekker zijn, lieg je dan?

Deze vraag wordt dit weekend gesteld aan kinderen en aan volwassen, onder leiding van presentator Joris Lutz, komiek Howard Komproe en meerdere wetenschappers. Zij komen zondagmiddag tijdens 'Serious Comedy' bij elkaar in het Maaspodium.

"We weten dat het heel veel gebeurt," zegt pedagoog Rianne Kok tijdens een interview op Radio Rijnmond. "Maar er zijn veel verschillende leugens. Egoïstische leugens, bijvoorbeeld om een spelletje te winnen. Maar er zijn ook sociale leugens. Om je kind te beschermen bijvoorbeeld, of om een goed gevoel te geven. Die leugens worden veel in de opvoeding gebruikt."

De toon van de middag is weliswaar luchtig, maar de kwestie serieus. "We weten niet wat liegen voor effect heeft op kinderen", zegt Kok. "De eerste onderzoeken zijn vooral bij volwassenen gedaan. Daaruit bleek dat volwassenen die in hun jeugd veel zijn voorgelogen, zelf ook gaan liegen en daardoor een minder goede band hebben.''

De boodschap lijkt dan: lieg minder. "Kinderen leren natuurlijk van de belangrijke figuren in hun leven. Als jij vaak liegt als ouder kunnen ze dat imiteren."

Maar helemaal niet liegen? Volgens Kok is dat nauwelijks haalbaar. "Dan zouden we een stuk minder vriendschappen overhouden. Het is vaak lijm in sociaal contact met mensen. Die sociale leugens zijn van alledag. Het is dus de vraag of je kinderen dan maar moet leren dat liegen niet of nooit mag."