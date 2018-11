Podcast Rijnmond: 'Alleen de PSV-backs en Lozano zijn echt beter dan de Feyenoorders'

Het is het weekend van de topper in de eredivisie: Feyenoord-PSV. In Podcast Rijnmond houden Rijnmond-verslaggevers Dirk Beers, Jan Jaap Pruysen en Frank Stout beide elftallen tegen het licht en zien dat de spelers van PSV individueel niet heel veel beter zijn dan die van Feyenoord. "Alleen de backs en Lozano zijn beter dan de spelers die Feyenoord op die posities heeft."

In aanloop naar de topper speelt de vraag of het de laatste kans is voor Feyenoord om mee te doen voor de titel of dat er überhaupt geen kans is. De mannen zijn eensgezind: "Was dit maar de laatste kans..." Ook gaat het over de besluiteloosheid op Varkenoord, over de onmisbare Jurgen Mattheij, over nieuwe Engelse spelers voor FC Dordrecht en over de huidige generatie spelers. Zijn het echt zeikerdjes, zoals Henk Fraser ze gisteren nog noemde?

