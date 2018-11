Deel dit artikel:













Dode man gevonden in Leuvehaven, 47-jarige man aangehouden Foto: MediaTV Foto: MediaTV Foto: MediaTV Foto: MediaTV Foto: MediaTV

In het water van de Leuvehaven in Rotterdam hebben de hulpdiensten vrijdagochtend het lichaam van een nog onbekende man gevonden. Volgens de politie heeft het lichaam niet lang in het water gelegen en is er sprake van een misdrijf.

In de buurt is een 47-jarige man aangehouden. De politie vermoedt dat hij betrokken is bij de zaak. Het is onbekend wat zijn rol is geweest. De politie is bezig met een buurtonderzoek en forensische opsporing doet onderzoek. Ook vraagt de politie mensen met camerabeelden van het gebied en mensen die iets opmerkelijks hebben gezien, zich te melden. "Het is een locatie en tijdstip waarop veel mensen langslopen naar hun werk of naar school." Verslaggever Jelle Gunneweg was ter plaatse en heeft met verschillende mensen gesproken die geschrokken reageren. Zij hebben het dode lichaam onder een bebloed wit laken zien liggen. Inmiddels heeft de politie een witte tent neergezet waarin rechercheurs onderzoek verrichten. Omstanders vertellen dat ze een plunjezak en kleine zaklamp op de steiger hebben zien liggen.