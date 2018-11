Deel dit artikel:













Excelsior, Sparta en FC Dordrecht in een bomvolle Radio Rijnmond Sport

Vrijdagavond tussen 19:00 en 22:00 uur maken we een heerlijke Radio Rijnmond Sport, met het live verslag van drie regionale duels in het betaald voetbal. Hoofdmoot is de eredivisiewedstrijd van Excelsior, thuis tegen FC Utrecht.

De Kralingers hopen een goed vervolg te geven aan de zege op FC Emmen van vorig weekend. Als ze winnen, stijgen ze waarschijnlijk naar het linker rijtje. Sinclair Bischop is de verslaggever op Woudestein. In de eerste divisie vervolgt Sparta de titelrace in de uitwedstrijd bij het laaggeklasseerde Helmond Sport. Dennis Kranenburg haalt voor ons in Brabant de punten op, en doet verslag. Bij FC Dordrecht - RKC Waalwijk wordt je op de hoogte gehouden door Sjoerd de Vos.