Capelse senioren mogen nog 4 jaar gratis met het openbaar vervoer

Het is belangrijk dat ouderen blijven meedoen aan de samenleving. Om die reden verlengt het college van B&W in Capelle aan den IJssel de regeling dat senioren gratis met het openbaar vervoer door de regio mogen reizen.

Het gratis reizen wordt vanaf volgend jaar gekoppeld aan de AOW-leeftijd. Senioren die nu al gebruik maken van het gratis ov blijven dit recht houden.



“Dit is goed nieuws voor de Capelse senioren”, zegt wethouder Dick van Sluis. "Als college willen we dat ouderen kunnen blijven meedoen aan de samenleving. Je gemakkelijk kunnen verplaatsen met het ov hoort daarbij."

Stimuleren regiovervoer

Naast het mobiel houden van de ouderen, stimuleert het college op deze manier ook het openbaar vervoer in de regio. De regeling blijft in ieder geval tot eind 2022 bestaan. Capelse senioren mogen tot die tijd gratis met de bus, tram en metro van de RET reizen binnen de regio Rijnmond. De senioren kunnen geen gebruik maken van het nachtelijke BOB-busnet en de Fast Ferry over het water.Deze regeling bestaat sinds mei 2009. In dat jaar kregen 65-plussers de kans gratis te reizen met het ov. Het gratis reizen geldt na 9.00 uur ’s ochtends op werkdagen en gedurende het hele weekend.