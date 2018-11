Douanier moet staat miljoenen betalen

De Rotterdamse ex-douanier Gerrit G. moet de Staat 3,5 miljoen euro betalen. Volgens de rechter heeft hij dat geld verdiend met drugshandel.

Gerrit G. was betrokken bij meerdere drugstransporten in de Rotterdamse haven. Eerder al werd hij tot 14 jaar cel veroordeeld.

Een medeverdachte, Dennis van den Berg, moet 1,9 miljoen euro betalen. Hij zou dat hebben gekregen voor de import van 300 kilo cocaïne.

Van den Berg had gezegd dat hij het geld had verdiend met zonnepanelen en juwelierszaken. De douanier had wel bekend dat hij geld voor drugs had gekregen, maar volgens hem moet het bedrag veel lager zijn.