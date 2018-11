Rijnmond Staat Stil bij Pim Oskam

Pim Oskam uit Rotterdam is in culturele kringen misschien nog een beetje bekend als mede-oprichter van de Rotterdamse theatergroep Diskus in 1972. Anderen kennen hem weer als politiek activist.

Daar gaan we het dus niet over hebben. We gaan het hebben over de tijd dat Pim als soldaat werd uitgezonden naar Nieuw-Guinea. Eind 1961 meldde hij zich als dienstplichtig militair, begin 1962 werd hij met heel veel andere jongens voor het vaderland naar Nieuw-Guinea gestuurd.

Wat Nederland daar precies te zoeken had, was Pim destijds niet duidelijk. Het is hem ook lange tijd daarna niet duidelijk geworden. Zijn verblijf daar bracht hem na verloop van tijd ook in geestelijke problemen. Hij kreeg nachtmerries.