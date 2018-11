Van Bronckhorst over Feyenoord-PSV: 'Van Persie en Botteghin twijfelgevallen'

Voor Robin van Persie is de wedstrijd van Feyenoord tegen PSV van zondag nog onzeker. De aanvoerder is wel fitter en trainer Giovanni van Bronckhorst hoopt dat Van Persie tegen PSV kan spelen. ''We zullen dat morgen bekijken'', aldus Van Bronckhorst.

''Ik verwacht wel dat hij bij de selectie aansluit. De laatste weken heeft hij niet veel kunnen doen.'' Ook Eric Botteghin, die gisteren eerder van het veld ging tijdens de training, is een twijfelgeval voor zondag. ''Met hem gaat het nog niet heel goed'', aldus Gio.

Stunt

De oefenmeester van Feyenoord vindt een overwinning op de ongeslagen koploper PSV geen stunt. ''Dan schat je ons te laag in. Een stunt is iets wat maar heel zelden voorkomt. Meer mensen zullen een overwinning van PSV verwachten, dat wel. Als we spelen zoals in de tweede helft tegen Groningen, maken we geen kans tegen PSV. Maar we hebben wel eerder laten zien dat we het wel kunnen. We moeten een hele wedstrijd goed zijn.''

Ook lijkt hij nog altijd in de titel de geloven. ''Zondag moeten we winnen om in de race te blijven voor het kampioenschap. We staan te ver achter nu. De ambitie van mij en mijn team is om kampioen te worden en prijzen te pakken. Dat hebben we de laatste jaren gedaan. Maar zondag zal bepalend zijn of we nog mee kunnen doen ''

Summerville

Tot slot ging Van Bronckhorst nog kort in op het incident tussen jeugdspelers Summerville en Knoester op de jeugdopleiding. ''Ik vind dat Dirk Kuijt goed gehandeld heeft, maar eventuele sancties zijn aan de leiding.''

Feyenoord-PSV begint zondag om 14:30 uur en is live te volgen via Radio Rijnmond.