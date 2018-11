Elf migranten uit vrachtwagen gehaald in Vlaardingen

In Vlaardingen heeft de politie tijdens een controle elf migranten uit een vrachtwagen gehaald. Zij zaten verstopt in de laadruimte van drie vrachtwagens op een ferry-terrein. De zogeheten 'inklimmers' hebben de Albanese nationaliteit en zijn tussen de 19 en 32 jaar.

Vermoedelijk probeerden de Albaniërs zo illegaal de oversteek te maken. Vanaf het terrein in Vlaardingen vertrekken vrachtwagens met de veerboot naar het Verenigd Koninkrijk.

De controle vond afgelopen dinsdag in alle vroegte plaats. Alle vrachtwagens die het terrein opreden werden gecontroleerd. Daarbij zijn speurhonden van de Zeehavenpolitie en de Landelijke Eenheid ingezet. Deze honden zijn getraind in het opsporen van menselijke geur. Op het moment dat ze iets ruiken, gaan ze zitten en blaffen.

Nadat de honden aansloegen maakten politiemedewerkers de trailers van de vrachtwagens open. Tussen de lading vonden ze de migranten. Ze zijn aangehouden en zitten in bewaring in afwachting van hun uitzetting. Ze mogen twee jaar de Europese Unie niet in. De chauffeurs van de vrachtwagens zijn gehoord.

In totaal werden 184 vrachtwagens gecontroleerd. Politiemedewerkers deelden tijdens de controle folders uit met daarin informatie over hoe te voorkomen dat migranten inklimmen in hun vrachtwagen. Als chauffeurs hun laadruimte na het laden en tijdens stops vergrendelen met een slot of zegel maken ze het de migranten lastiger.