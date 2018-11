Studenten halen steeds slechtere cijfers, maar de studenten aan de EUR niet

Studenten halen steeds lagere cijfers. Zowel op het hbo als op de universiteit gaat het gemiddelde cijfer achteruit. Uitgezonderd de studenten aan de Erasmus Universiteit. Zij scoren het hoogst met gemiddeld een 7,48.

Dit eindcijfer is een gemiddelde van alle studenten die een bachelor- of masterdiploma behaalden aan de Erasmus Universiteit. Het onderzoek naar de cijfers is gedaan door Magnet.me , een vacaturesite voor studenten en starters. Waarom de Rotterdamse studenten boven de rest van Nederland uitstijgen, is niet onderzocht.

Nieuwe ontwikkeling

Volgens mede-oprichter van Magnet.me en de Rotterdamse VVD-fractieleider Vincent Karremans besteden studenten tegenwoordig meer aandacht aan werkervaring opdoen dan hoge cijfers halen: "Drie jaar geleden zagen we al dat nevenactiviteiten als een bestuursjaar belangrijker worden gevonden. Die ontwikkeling zet zich door."

Er kleeft een nadeel aan de trend van dalende cijfers. "Het risico is dat dit de zesjescultuur in de hand werkt. Harder studeren wordt immers niet gevraagd en niet beloond.”

In sommige branches zijn goede cijfers nog wel relevant. Wie jurist, consultant of IT'er wil worden, doet er goed aan wel met zijn of haar neus in de boeken te duiken.