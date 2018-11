Deel dit artikel:













Van der Heijden: 'Ik geloof in een goed resultaat voor Feyenoord' Jan-Arie van der Heijden

Jan-Arie van der Heijden is niet van mening dat Feyenoord zondag tegen PSV kansloos is. De verdediger vindt dat de Rotterdammers van hun eigen kracht uit moeten gaan. ''Ik geloof in een goed resultaat'', zegt Van der Heijden.

PSV won alle dertien eredivisie-duels tot nu toe en verloor dus nog geen enkel punt. ''Iedere ploeg heeft z'n zwaktes, dus ook PSV. En een ploeg in De Kuip heeft het altijd lastig. Dat moeten we ook gebruiken om tegen PSV een goed resultaat te halen.'' De Eindhovenaren speelden afgelopen woensdag nog voor de Champions League tegen FC Barcelona. Ondanks dat het elftal van Mark van Bommel met 2-1 verloor, liet het wel een goede indruk achter. ''PSV doet het dit seizoen heel goed. Ook in de Champions League hebben ze deze week een goede wedstrijd neergezet. Maar Feyenoord-PSV is een topwedstrijd, die los staat van hoe een ploeg tot nu toe heeft gespeeld. Het gaat om de vorm van de dag en die moeten wij zondag hebben.'' Bekijk hierboven het interview met Jan-Arie van der Heijden, waarin hij ook ingaat op de blessure van mede-verdediger Eric Botteghin.