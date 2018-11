HET OPKAMERTJE 18 nov 20

Ruud Bos over De Fabeltjeskrant

EERSTE UUR

RUUD BOS #1

Gesprek met componist Ruud Bos over zijn liedjes voor de Fabeltjeskrant.

Met daarin:

1. Hallo, meneer de Uil - Fabeltjeskrant

2. Hallo, meneer de Uil – De Bladblazers

3. Telkens weer - De Bladblazers

4. Het stoomlied – De Fabeltjeskrant

5. Drink meer prik – De Fabeltjeskrant

6. Glaasje op, laat je rijden – Sjakie Schram

7. Ajax zal ‘m raken – De Fabeltjeskrant

8. Het praathuislied – De Fabeltjeskrant

9. De omgewaaide eik – De Fabeltjeskrant

10. Hup daar is Willem – De Fabeltjeskrant

11. De Ed & Willem Bever boogie – De Fabeltjeskrant

12. Het lied van Momfer de mol – De Fabeltjeskrant

13. Blues a go go – Lalo Schifrin



14. Zeg ‘ns A - Nelleke Burg

15. De Fabriek - Ruud Bos

TWEEDE UUR

RUUD BOS #2

Vervolg gesprek met componist Ruud Bos over zijn liedjes voor de Fabeltjeskrant.

Met daarin:

1. Hallo, meneer de Uil – De Bladblazers

2. Heb je last van wintertenen – De Fabeltjeskrant

3. Makker wordt wakker – De Fabeltjeskrant

4. Hallo, meneer de Uil – De Fabeltjeskrant

5. Hallo, mijnheer Den Uil je onderbroek is vuil – De Uilen

6. De Fabeltjeskrant – Max Woiski

7. De Fabeltjeskrant – André Rieu

8. Het valsemunters lied – De Fabeltjeskrant

9. Smartlied van Bor – De Fabeltjeskrant

10. Hallo, meneer De Uil – De Schellebellen

11. Auld lang syne – Josh Turner

AANKONDIGINGEN

12. Americanas – Metropole Orchestra Big Band

13. In het archief mag niets ontbreken – Hans de Outer

14. Have yourself a merry little Christmas – Jacob Collier & Tori Kelly

15. Een gebouw – Ronald Snijders

16. Therese – Wim Sonneveld