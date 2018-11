ARCHIEF RIJNMOND 18 nov 2018 - Verwend mannetje

Afgelopen week heb ik weer van alles en nog wat gratis binnen gehengeld in mijn archief.Afgelopen week was bijna een orgie van boek- en cd-presentaties, en lanceringen van andere uitgaven.En zoals zo vaak, kreeg ik het meeste voor niks.

En dat omdat ik er direct of indirect aan heb meegewerkt, zoals het geweldige Jaar- en Bewaarboek van Drs P. Omdat het helemaal van mijn hand is, zoals een Rotterdamse fotokalender. Of omdat ik plannen heb om er iets mee doen op de radio, zoals met een autobiografisch boekje van de Rotterdamse beeldend kunstenaar Jan Wagner.

Ik ben een enorm verwend mannetje.

Ik kan er dan ook bijna van schrikken als ik voor het een of ander - net als bijna iedereen - langs de kassa moet.

Dat had ik van de week bij één boekje.

Ik was bij de presentatie ervan. Als ik het wilde hebben moest ik het kopen. Maar ging ik dat ook doen?

Ik twijfelde.

Wilde ik het echt in mijn bezit hebben?

Ging ik er echt iets mee doen?

Er staat al zo veel zooi in huis.

En het kostte 25 euro.

Uiteindelijk heeft geloof ik de solidariteit met de makers ervan het gewonnen. Gecombineerd met - toch - een zekere nieuwsgierigheid. En de wetenschap dat de oplage maar zeer beperkt was.

Maar dat bedrag gloeide nog een aardige tijd na in mijn hoofd.

25 euro.

Dat is echt zo’n bedrag dat voor verschillende mensen een heel verschillende betekenis heeft.

De een rekent dat moeiteloos af na een paar wijntjes en een knabbeltje op een terras, voor de ander betekent het: weer een paar dagen om van te leven. Want ook al is Nederland een welvarend land, er zijn aardig wat mensen die het bepaald niet breed hebben.

Waar sta ik zelf?

Tja, ik lijd natuurlijk geen armoede, maar in de huidige omstandigheden moeten mijn vrouw en ik voorzichtig zijn met geld uitgeven.

Zonder nou ons hele huishoudboekje in de openbaarheid te gooien: toen mijn vrouw nu zo’n jaar geleden na allerlei gezamenlijke overwegingen haar baan opgezegde, slonk ons inkomen met de helft.

Een financiële aderlating, maar met wat spaargeld achter de hand, en met misschien wat kleine kusjes hier en daar, moesten we het wel een tijdje kunnen uitzingen.

Ja, èn als we wat voorzichtiger zouden zijn met uitgaven.

Dus: even geen dure, verre vliegreizen meer, en uitkijken met spullen kopen.

Is dat ook gelukt?

Nu, na bijna een jaar, kunnen we wel zo’n beetje de balans opmaken.

Conclusie, uit de losse pols: ja, het is gelukt om minder geld uit te geven zonder daar nou een substantïele hoeveelheid levensplezier voor in te leveren. We zijn op een onproblematische manier wat oppassender geworden.

Wat dat in je hoofd teweegbrengt, ervoer ik opeens bij dat boek van van de week waarvoor ik 25 euro moest afrekenen.

25 euro.

Hoe verwend ik verder ook ben, ik realiseerde me opeens dat zo’n bedrag er van onderaf heel anders uitziet dan bovenaf.





SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

2. Blues on Tuesday - Jules Deelder & Boris van der Lek



EERSTE WERELDOORLOG LIEDJES

3. It’s a long way to Tipperary - Willem Kila

4. Madelon - Albert Bol

5. Soldaten-marschlied - Maurice Dumas

6. Geen nieuws van het westelijk front - Peter de Koning

7. Holland mesjokke - Maurice Dumas

8. Engelsche Krijgsgevangenen - Duo Speenhoff

IN FLANDERS FIELDS

9. Montage van gedicht ‘In Flanders Fields’ met Iain Anderson, Rien Vroegindeweij, Anthony Davies, Hunter Cardinal, Leonard Cohen en Arie van der Krogt

10. Klaprozen - Pons & Swaneveld