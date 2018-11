ARCHIEF RIJNMOND 25 nov 2018 – De duizendste

Afgelopen week werd ik, bij alle felicitaties, bezocht door beschouwende gedachten over mijn ‘jubileum’.Het jubileum van de duizendste uitzending van het radioprogramma Archief Rijnmond

Aflevering nummer duizend.

Zo’n getal is op zich maar een getal, natuurlijk.

Je kunt ook je ademhalingen tellen en bij elk rond getal de vlag uithangen.

Maar zo’n programma dat al twintig jaar loopt, en een redelijk grote schare aan luisteraars kent – vooral binnen deze regio – dat betekent wel iets.

Er zijn mensen voor wie ik onderdeel ben van een zondags ritueel.

Ik heb wel eens gehoord van iemand die jaren lang met zijn kinderen het wekelijkse lied van Kees Korbijn op zondagochtend meezong. Blik op de Weg. Een lied dat is verstomd met het overlijden van Kees, nu alweer zes jaar geleden.

Ik heb ook eens van een meneer en een mevrouw begrepen dat ze altijd naar de – inmiddels verdwenen - herhaling van dit programma luisterden, op dinsdagavond tussen 10 en 11. Dat deden ze in bed, via de wekkerradio. En dan stelden ze die wekkerradio zo in dat ie om 11 uur automatisch uit ging. Want vaak, zo vertelden ze me, waren ze dan al bij mijn stem in slaap gevallen.

En een wat oudere vrouw heeft me eens gezegd dat ze op zondag altijd in bad naar me luistert.

Dat zijn voor mij hartverwarmende taferelen.

Het duidt erop dat wat ik doe iets betekent in een sociale kontekst.

Dat anderen er iets aan ‘hebben’.

Ik weet ook dat ik geregeld minder bekende muziek draai waar voor luisteraars uit deze regio herinneringen aan kleven. Waarmee dit programma raakt aan het bestaansrecht van de regionale omroep, zou ik denken. Niet alleen maar nieuws en sport brengen uit het gebied waarmee mensen zich direct verbonden voelen, maar ook muziek. Uit heden èn verleden. Daar is zo’n station als Radio Rijnmond bij uitstek voor. Aansluiten bij een belevingswereld dicht bij huis.

En met die duizend afleveringen door de jaren heen, heb ik voor mezèlf ook een belevingswereld geschapen. Het mes snijdt aan twee kanten.

Ik ben niet in Rotterdam geboren, ik ben niet eens in Nederland geboren, ik ben in mijn jeugd voor het leuke ook eigenlijk een keer te veel verhuisd. Ik ben opgegroeid in Berkel en Rodenrijs, in Warnsveld (in de Achterhoek), en in Schiedam. Een duidelijk gevoel van ergens geworteld zijn, heb ik een beetje gemist.

Verder: ik kom uit een gezin met drie oudere zussen. Zussen die onderling maar een jaar schelen. Tussen mij en de jongste van de de drie zit een gat van vijf jaar. Wat op jonge leeftijd een flink verschil is. Mijn zussen hoorden voor mij min of meer tot een andere wereld.

Ik zag hen ook een voor een uitvliegen. En toen de laatste weg was, ging mijn moeder dood. Ik was vijftien. Vijf jaar lang heb ik daarna alleen met mijn vader gewoond, die geen heel groot talent had voor emotionele intimiteit.

Alles bij elkaar heb ik het gezin ervaren als los zand.

Wat ook niet bijdraagt aan je gevoel van ‘geworteld’ zijn.

Eenmaal ‘op mezelf’ heb ik me min of meer vastgebeten in de lokale en regionale journalistiek. Een huis-aan-huisblad, een krant, Stads TV Rotterdam, Radio Rijnmond, TV Rijnmond. Daarmee heb ik mezelf – deels doelbewust – alsnog wortels bezorgd.

Op allerlei vlakken ben ik misschien nog steeds een buitenstaander, maar voor mijn gevoel hoor ik inmiddels híer.

Via al die muziek uit Rotterdam en omgeving die ik verzamel, via al die plaatselijke artiesten met wie ik contact heb, via al dat historisch amusement waarin ik al jaren wroet, heb ik mezelf alsnog een gevoel van ‘thuis’ bezorgd.

En dat werkt zelfs ’s nachts door.

Lange tijd heb ik een terugkerende nachtmerrie gehad.

En die nachtmerrie bestond eruit dat ik was meegegaan met de wens van mijn – vorige – vrouw om ver buiten de stad te gaan wonen, om de rust op te zoeken van het platteland. In mijn repeterende angstdroom hadden we ons huis in de stad van de hand gedaan en we hadden het boerenland opgezocht.

Niet zelden werd ik na zo’n nachtelijke exercitie bezweet en vermoeid wakker.

Wat een vreselijk scenario.

Alles wat ik had gedaan om mijn leven vorm en inhoud te geven: weg!

Maar zie: nu, na twintig jaar bezig te zijn geweest met regionale muziek, na twintig jaar opnames maken en platen verzamelen voor Archief Rijnmond, na duizend afleveringen van dit programma, kan ik constateren dat ik die nachtmerrie al heel lang niet meer heb gehad.

Ergens diep in mij zijn ze denk ik ook gaan geloven dat deze missie is geslaagd.



SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost



2. In het archief mag niets ontbreken – Hans den Outer

3. Vonky Town – Martin Reekers

4. 500 keer Archief Rijnmond – Kees Korbijn

5. Compilatie Blik op de Weg – Kees Korbijn

MEMORABELE LIEDJES UIT 1000 KEER ARCHIEF

6. Winston en de vrouwtjes – Mike Boddé

7. Mozart- Kees Torn

8. De Bootsman – Kees Korbijn



AANKONDIGINGEN

9. Americanas – Metropole Orchestra Big Band



10. Duizend maal dank - Hans den Outer