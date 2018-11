160 kilo zeebaars afgepakt van vissers op Maasvlakte

De Zeehavenpolitie heeft ruim 160 kilo zeebaars afgepakt van vissers op de Maasvlakte. Zij vingen de vissen op grote schaal en verstopten ze daarna in een auto vlakbij.

Het vangen van zeebaars is sinds dit jaar streng gereguleerd om de visstand te bewaken. Zeebaarzen moeten na de vangst altijd terug in het water worden gegooid.

De vissers hadden al voor bijna 7-duizend euro aan vis naar boven gehaald. Alles is in beslag genomen. Tegen de vissers is een proces verbaal opgemaakt.