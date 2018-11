Wintergasten in Chris Natuurlijk van 1 december

Op zoek naar de ruigpootbuizerd, Bernice Notenboom over Arctica, de winnaar van de Job Duraprijs en Ovidius op rijm in Chris Natuurlijk van 1 december.

Op de dag waarop de meteorologische winter begint, is koning winter nergens te bekennen. Maar toch is het een beetje winter in Chris Natuurlijk.

Bezoek uit het hoge noorden

De ruigpootbuizerd is een echte wintergast. De trekvogels verlaten hun noordelijke broedgebieden om 's winters naar het zuiden te trekken. Samen met boswachter Thomas van der Es van Staatsbosbeheer, gaat Chris Natuurlijk in de Biesbosch op zoek naar deze "buizerd van het noorden".

Ode aan de Noordpool

Bernice Notenboom is poolreizigster en klimaatjournaliste. Chris Natuurlijk spreekt met haar over haar nieuwe boek Arctica, mijn biografie over de Noordpool. De in Rotterdam opgegroeide Notenboom schrijft in Arctica over haar eigen expedities waarmee zij het veranderede klimaat in beeld wil brengen. Het boek gaat ook over de reizen van haar voorgangers uit de negentiende eeuw, over de wetenschap en de toekomst van de kwetsbare Noordpool waar het ijs in rap tempo smelt.

25 duizend euro voor Stadslabluchtkwaliteit

Wie wint de Job Dura Prijs 2018? Chris Natuurlijk portretteerde in de afgelopen uitzendingen de vijf genomineerden voor de tweejaarlijkse prijs die dit keer in het teken van Mobiliteit in Rotterdam stond. Chris Natuurlijk spreekt bij de prijsuitreiking niet alleen de winnaar van de Job Dura Prijs Stadslab Luchtkwaliteit , maar ook de winnaar van de Daan Dura Aanmoedigingsprijs die nu op naam van de Fietsenbank Zuid staat.

Hoe kreeg Midas ezelsoren?

Altijd al willen weten hoe Midas ezelsoren kreeg? De Rotterdamse kinderboekenschrijfster Maria van Donkelaar bewerkt sprookjes, volksverhalen, mythes en legenden. In haar nieuwe boek Zo kreeg Midas ezelsoren , heeft zij de mooiste metamorfosen van de Romeinse dichter Ovidius opnieuw in dichtvorm opgeschreven. Over mensen die plotseling ezelsoren krijgen, of veranderen in rivieren, planten of dieren, vertelt ze in Chris Natuurlijk van 1 december.

Luister zaterdag 1 december van 08.00 tot 09.00 naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.