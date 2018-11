Deel dit artikel:













Vrouw mogelijk door misdrijf om het leven gekomen

De politie is een nader onderzoek gestart na het overlijden van een vrouw in een woning aan de Luntershoek in Rotterdam-Zuid. Eerder op de dag werd uitgegaan van zelfmoord.

In de portiekwoning was ook een kind aanwezig. Dat was ongedeerd. De hulpdiensten gingen vrijdagmorgen naar de woning toe. Daar vonden ze een vrouw in de woning. Het leek alsof het slachtoffer zelf de gaskraan had open gedraaid. Uit verder onderzoek is gebleken dat er mogelijk sprake is geweest van een misdrijf.