Stormloop op gratis zwemdiploma in Rotterdam

De actie voor een gratis zwemdiploma A in Rotterdam-Feijenoord is een enorm succes. Sinds deze week kunnen ouders van kinderen van 5 tot 18 jaar inschrijven voor de gratis zwemlessen. De ouders van zevenhonderd kinderen hebben dat al gedaan.

Vanwege de enorme belangstelling hebben ouders soms uren in de rij moeten staan om hun kind in te schrijven. “Maar dat heb ik het er heel graag voor over”, geeft een enthousiaste moeder aan.

Humanitas liet duizend inschrijfformulieren drukken. Die zijn inmiddels allemaal opgehaald. "Dat betekent dat we de komende dagen sowieso nog driehonderd inschrijvingen verwachten naast de zevenhonderd die al binnen zijn", zegt Gijsbert van Herk van Stichting Humanitas.

Nog meer inschrijvingen

"Inmiddels zijn er nog eens duizend inschrijfformulieren gedrukt. We zijn ontzettend benieuwd waar dit stopt. Het geeft ontzettend veel energie om te zien dat dit zo aanslaat.”

Van Herk hoopt dat uiteindelijk ieder kind in Feijenoord leert zwemmen. "Zwemvaardigheid is enorm belangrijk voor de veiligheid van deze kinderen. Maar ook vanuit sociaal oogpunt is dit een belangrijk project. Door deze actie komen wij nu op een heel positieve manier met alle ouders in contact."

Humanitas hoopt dat het initiatief navolging krijgt door welzijnsorganisaties in andere delen van Rotterdam. De eerste zwemles start vrijdag 7 december in het zwembad Afrikaanderplein.