Celstraf geëist tegen 68-jarige Rotterdammer voor witwassen

Justitie heeft vijf jaar cel geëist tegen een 68-jarige Rotterdammer. Hij zou meer dan 5,5 miljoen euro hebben witgewassen. Z'n neef zou hem daarbij hebben geholpen door twee jaar lang bijna elke dag te pinnen.

Uit onderzoek bleek dat de 68-jarige man een ingewikkelde constructie had bedacht om geld wit te wassen. Hij verplaatste grote bedragen via rekeningen in Zwitserland en stichtingen uit Liechtenstein.

De verdachte kocht ook een Rolex-horloge en een Volkswagenbus met contant geld. Volgens justitie is er geen geloofwaardige verklaring voor het vermogen dat de man heeft.

Tegen de neef is een gevangenisstraf van vijftien maanden geëist, waarvan vijf maanden voorwaardelijk.