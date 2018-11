Chicks podcast: let’s talk about sex baby!

Een podcast waar je het heet van krijgt…in deze nieuwe Chicks And The City podcast onthult socioloog en pedagoog Daphne van de Bongardt van de Erasmus Universiteit aan presentatrice Natasja Morales en de radiochicks Cheyenne en Lorainne het geheim van een goed seksleven.

Wist je dat jouw relatie met je ouders invloed heeft op je seksleven? Een hechtere band betekent fijnere seks. Hoe dat precies zit? Dat weet Daphne te vertellen.

Wie is Daphne? Daphne mogen we inmiddels wel een expert noemen als het gaat om jongeren en seksualiteit. Zij doet al ruim tien jaar onderzoek naar dit thema. Haar werk is te lezen in toonaangevende internationale tijdschriften en onlangs won zij de Onderzoeksprijs van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Laatst was Daphne ook genomineerd voor de Viva400 Awards in de categorie ‘knappe koppen’. Zij weet dus waar ze over praat.



Luister hier of op de website van de Chicks deze nieuwe podcast van Chicks And The City over jongeren en seks.



Heb jij een tip, of een idee voor een toffe gast? Laat het weten via info@chicksandthecity.nl!