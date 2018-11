Haringvlietbrug afgesloten voor verkeer

De Haringvlietbrug gaat straks opnieuw een weekend dicht. Dit keer wordt de A29 afgesloten richting Bergen op Zoom. De afsluiting begint om 22:00 uur en duurt tot maandagochtend 05:00 uur

Het verkeer richting Bergen op Zoom wordt omgeleid via de snelwegen A15, A16, A17 en A59. Verder hoeft het verkeer in de Hoeksche Waard geen tol te betalen voor de Kiltunnel in de richting van Dordrecht.

De brug gaat dicht omdat eraan gewerkt wordt. Veertien dagen geleden was de Haringvlietbrug ook al een weekend afgesloten, toen in de richting van Rotterdam.