Presentatie boek Rotterdamse stierenvechter afgelast na bedreiging

De presentatie van het boek over de Rotterdamse stierenvechter Nikko Norte is afgelast na bedreigingen. Het eerste exemplaar van "de Dansende Eend" zou vrijdag worden aangeboden in een Rotterdamse horecagelegenheid.

Nikko Norte: "Ik ben bedreigingen wel gewend, maar ik had de indruk dat het de laatste tijd was afgenomen. Dat we wat meer de dialoog konden voeren. Kennelijk is dat niet zo."

Norte kreeg de doodsbedreigingen vooral via zijn website. "Ik heb dat overlegd met de politie. Kijk, ik kan risico's lopen, dat weet ik. Maar het is niet de bedoeling dat ik anderen daarin meeneem."