Hugo Borst in actie voor Vreewijkse huiswerkklas in nood

"Deuren opentrappen!" riep Hugo Borst in de uitzending van live@rijnmond tegen Peter de Klerk en Louisa Boulkhrif, de initiatiefnemers van de huiswerkklas op Zuid. Hun stichting Zuiderlokaal, dat honderden kinderen helpt, dreigt ten onder te gaan door geldgebrek.

Louisa startte ooit een huiswerkinitiatief met dertig leerlingen in Rotterdam-Vreewijk. Inmiddels steunt het initiatief 550 leerlingen met een taal- en rekenachterstand en staan er nog eens 100 kinderen op de wachtlijst.

Het voortbestaan van het initiatief is in gevaar, omdat de begroting voor komend jaar nog niet rond is. "Begin van dit schooljaar hadden we een aantal weken voor de start de begroting pas rond", zegt Peter de Klerk. "Het geld is bijna op. We kunnen ouders niet vragen om een bijdrage, omdat ze vaak leven van een bijstandsuitkering."

Louisa ligt wel eens wakker van de problemen, maar probeert dat niet te laten merken aan de kinderen. "Ik zou het heel jammer vinden als ik ze moet vertellen: wij kunnen niet verder omdat er geen geld is."

Hugo Borst wil graag meestrijden. "Burgerinitiatieven die uit de boezem van de samenleving komen, stranden. Dat vind ik zo jammer", zegt Hugo Borst. "Je lacht nog", zegt hij tegen Peter de Klerk. "Maar je moet deuren opentrappen. Kom op! En anders gaan De Kramer en ik met je mee", zegt hij, wijzend naar live@rijnmond presentator Sander de Kramer.

Marco Pastors van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid is positief over de stichting. "Binnenkort komt er geld vanuit het Rijk", zegt Pastors voor de camera van RTV Rijnmond. "En dan gaan we de verlengde dagprogrammering voor heel veel scholen en wijken op Zuid regelen. Ik denk dat het goed is om met het Zuiderlokaal te gaan praten."

Wethouder Kasmi wil niet voor de microfoon reageren, maar laat schriftelijk via een woordvoerder weten het Zuiderlokaal een mooi initiatief te vinden.

Ondanks de zorgen, blijven Peter en Louisa positief. "Als je boos bent, heb je alleen jezelf daarmee", zegt Peter. "Ze zijn nog niet van me af!" Ook Louisa geeft niet zomaar op. "We blijven strijden."