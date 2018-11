Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Leontien van Moorsel wist zich even geen raad met zoenscène in musical Leontien van Moorsel in live@rijnmond

Oud-wielrenster Leontien van Moorsel staat eind december op de planken in het Luxor Theater in Rotterdam. Ze speelt een rol in Soof, de musical! Vooral de zoenscène in de musical was even lastig. "Je moet je voorstellen dat je geen theaterschool hebt gehad en dan zeggen ze: 'doe dat maar even'. Dan zeg ik: hoe dan?! Je bent al 25 jaar met dezelfde man en ga dan maar even zoenen met een ander."

Leontien vertolkt in de musical de rol van een verleidelijke sportster. Ze speelt de minnares van de ex-man van hoofdrolspeelster Soof. "Ik had zoiets, ik ga dit doen. Gewoon als mijzelf", vertelt Van Moorsel aan tafel bij live@rijnmond. Tijdens de auditie viel de keuze van de jury al snel op de Brabantse. "Na vijf zinnen zeiden ze: We willen jou. Deze rol is op jouw lijf geschreven." Het overlijden van een goede vriend zette Leontien ertoe aan auditie te doen. "Een van mijn beste vrienden is op 33-jarige leeftijd plotseling overleden. Met hem ging ik altijd naar musicals. Als ik uitnodigingen kreeg om naar premières te gaan van musicals, deed ik dat voor hem. Hij vond dat echt fantastisch", vertelt Leontien aan presentator Sander Kramer. "Het was echt of ik een seintje van boven kreeg: 'ik wil echt dat je auditie gaat doen'. Ik voelde Ricardo op mijn schouders en ben auditie gaan doen." Soof, de Musical is van 4 december tot en met 17 februari te zien in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Lees ook: Filmhit Soof in Luxor Theater Rotterdam