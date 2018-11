Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Videocolumn: Paul Verspeek ging op boerkajacht in Rotterdam Videocolumn: Paul Verspeek ging op boerkajacht

Rechtbankverslaggever Paul Verspeek ging op zoek naar boerka's in Rotterdam... en vond er geen. Volgens hem zijn lokale politici meer bezig met symboolpolitiek dan met wat de stad echt nodig heeft. Dat zei hij vrijdagavond in zijn tv-column in live@rijnmond.

"Ik hoorde er plat Rotterdams en onverstaanbaar Afrikaans", zegt Paul, die op de markt op het Afrikaanderplein zocht naar boerkadragende vrouwen. "De hele wereld kwam langs. Hoofddoekjes? Ja, volop. Maar boerka's? Niqaabs? Niet één." Het boerkaverbod, een referendum over Zwarte Piet, Paul noemt het symboolpolitiek. "Weet u waar de lokale politici het niet over hebben? Over huiswerkklassen, bijvoorbeeld. Een initiatief dat geheel draait op vrijwilligers, maar structureel geld van de gemeente goed zou kunnen gebruiken. Bekijk de hele videocolumn hierboven