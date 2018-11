Martijn Krabbendam in FC Rijnmond: 'Stormachtig beginnen is een groot risico'

Martijn Krabbendam, Feyenoord-watcher van VI, vindt dat Feyenoord zondag voor de laatste kans vecht om nog wat van dit voetbaljaargang te maken. ''Als Feyenoord niet wint van PSV, kan er een streep gezet worden door dit seizoen.''

Krabbendam twijfelt over hoe Feyenoord het beste kan beginnen in het duel tegen de koploper van de eredivisie. ''Misschien is het idee om stormend te beginnen. Maar dan neem je een groot risico omdat je veel ruimte weggeeft.'' Feyenoord-volger Dennis van Eersel van RTV Rijnmond denkt wel dat er bij stormachtig begin een wisselwerking kan ontstaan met het publiek. Dit omdat de sfeer in De Kuip van de laatste tijd ook besproken werd in de uitzending.

Eric Botteghin

Ook zou Krabbendam het een aderlating vinden als Eric Botteghin niet mee kan doen. ''PSV heeft altijd een plan B als het niet loopt en dat is de lange bal spelen op Luuk de Jong. Botteghin is samen met Matthijs de Ligt de enige in de eredivisie die kopduels kan winnen van De Jong. Sven van Beek is daar minder in.''

Verder was er in de uitzending, in een volledige nieuwe stijl, een reportage te zien over hoe supporters van zowel Feyenoord als PSV toekijken naar deze topper, werd de kwestie Crysencio Summerville besproken en ging het over de ontwikkelingen van Excelsior, Sparta en FC Dordrecht.

In de video hierboven is de uitzending volledig terug te kijken.