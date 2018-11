Hugo Borst gaat werk van Rotterdamse schilder exposeren

De meeste mensen kennen hem als sportjournalist, schrijver en activist voor betere ouderenzorg, maar Hugo is daarnaast ook groot liefhebber van kunst. Aan de tafel van live@rijnmond vertelt hij over zijn liefde voor het werk van de Rotterdamse schilder Ab Knupker.

In het live-programma van RTV Rijnmond vertelde Hugo over zijn kennismaking als tiener met de kunst van Knupker. De schilder maakte gebruik van een regeling in die tijd, waarmee kunstenaars hun werk bij de gemeente konden inleveren in ruil voor geld, tot ze succesvol genoeg waren om te leven van verkoop aan particulieren.

"Het was een kunstenaar die nauwelijks aan de weg timmerde. Maar mijn moeder vond dat hij prachtig werk maakte", vertelt Borst. Zo kwam bij hem thuis een werk van Knupker te hangen.

Jaren later kwam de schilder opnieuw op zijn pad. Zijn nicht Miek zit in het verpleegtehuis waar de moeder van Borst zat. Ze is dement, en haar familie ging haar appartement leeghalen. "Ik ben gaan kijken en ik toen vond ik een tijdscapsule. Ik vond een serie schilderijen die zo goed en intrigerend waren", vertelt Borst.

Het waren werken die Knupker jarenlang had ingeleverd bij de gemeente in ruil voor geld. Toen de regeling werd afgeschaft, kregen de kunstenaars hun werken terug. Borst was zo onder de indruk van de schilderijen dat hij meteen aan bevriende galeriehouders vroeg of ze konden helpen.

Het latere werk van Knupker vindt Borst veel minder interessant. Volgens hem verdween het felle, uitgesprokene en surrealistische na de dood van de dochter van de schilder. Die raakte verslaafd aan drugs, belandde in de prostitutie en stierf aan aids. "Ik zie hem lijden", zegt Borst over de schilderijen die Knupker in die periode maakte.

"Ik vind dat heel veel mensen niet worden gezien", zegt Hugo Borst. "Ik zie dat veel mensen kwaliteiten hebben, maar geen kansen krijgen. Deze kunstenaar is dood, hij heeft er niks meer aan", snapt Borst. Toch is hij blij hem alsnog een podium te kunnen bieden.

De mooiste werken van Knupker zijn vanaf zaterdag 1 december om 16:00 uur te zien in Galerie Frank Taal aan de Van Speykstraat in Rotterdam.