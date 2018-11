'Meer veilige truckparkeerplaatsen nodig tegen inklimmers'

Binnen vijf jaar moet er een groot netwerk van honderden beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens zijn. Dat heeft de provincie Zuid-Holland afgesproken met het Rijk en enkele andere provincies, meldt de NOS.

Tot nu toe zijn er dit jaar een derde meer 'inklimmers' worden gesnapt bij de Rotterdamse haven, dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze week werden er nog elf ontdekt op een ferryterrein in Vlaardingen. Het gaat om migranten die in vrachtwagens klimmen waarvan ze denken dat die met de boot naar het Verenigd Koninkrijk gaan.

Dat inklimmen gebeurt vaak op parkeerplaatsen langs snelwegen, in gemeenten of op bedrijventerreinen omdat de vrachtwagens daar vaak afgelegen geparkeerd staan.

Ook veroorzaakt 'wildparkeren', dus buiten de officiële parkeerplaatsen, voor andere problemen als overlast door afval en geluid.