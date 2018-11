Excelsior geeft een 3-0 voorsprong weg tegen Utrecht en speelt gelijk

In een heus spektakelstuk in Kralingen hebben Excelsior en FC Utrecht genoegen moeten nemen met een punt. Excelsior stond bij rust met 3-0 voor en gaf dit binnen twintig minuten weg waarna Utrecht op meer hoopte. Het bleef bij 3-3.

Vanaf minuut één waren er kansen over en weer en kwam Excelsior op voorsprong nadat Sander van der Streek verzuimde de score te openen namens bezoekers. Elías Már Ómarsson ramde de bal binnen uit een rebound. Twee minuten later schoot Ryan Koolwijk op aangeven van Luigi Bruins de tweede binnen. Bruins zelf benutte weer wat later een strafschop.

Na rust ging het fout voor de Rotterdammers. Jerdy Schouten viel uit en al snel kwam Utrecht langszij via Gyrano Kerk, Nick Venema en Simon Gustofson uit een onterechte penalty. Ook hierna kregen beide ploegen kansen en rook Excelsior nog aan de overwinning toen Sean Klaiber een voorzet van invaller Robin van der Meer op de eigen lat werkte.

Scoreverloop

6' 1-0 Omarsson8' 2-0 Koolwijk26' 3-0 Bruins (pen)55' 3-161' 3-266' 3-3 (pen)

Opstelling Excelsior

Stevens, Fortes, Matthys, Oude Kotte, Burnet (74' Van der Meer), Schouten (52' Haspolat), Koolwijk (61' El Hamdaoui), Bruins, Messaoud, Omarsson, Mahmudov